2019-08-22T10:11:10+03:00
Общество

Кемеровские водители спровоцировали 25 аварий с детьми-пешеходами

Один ребенок погиб
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
С начала года в Кемерове произошло 25 аварий с участием детей-пешеходов, один ребенок погибС начала года в Кемерове произошло 25 аварий с участием детей-пешеходов, один ребенок погибФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В Кемерове с начала года произошло 25 аварий с участием детей-пешеходов. В основном их спровоцировали водители-нарушители.

- Нарушение правил приводит к трагическим последствиям, так в результате одного дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, погиб ребенок, который перебегал дорогу в неположенном месте, - отметил начальник кемеровской Госавтоинспекции Дмитрий Волков.

Он обратился к водителям с просьбой быть внимательными на проезжей части, особенно в преддверии нового учебного года. Родителям также стоит напомнить детям о правилах поведения вблизи дороги и при переходе проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбасские хирурги успешно удалили опухоль мозга по редкой методике
Пострадавшую туристку спустили с гор на вертолете в Кузбассе
Главврач кузбасской больницы получала зарплату, не работая
Ребенок сломал позвоночник, упав с кедра в Кемерове
Владимир Путин встретится с Сергеем Цивилевым накануне Дня шахтера
Кузбассовец погиб на дороге из-за своей собаки
Парень ударил несовершеннолетнюю подругу в Кемерове
За просрочку по алиментам кузбассовца наказали пятью месяцами тюрьмы
В Кузбассе открыли новый модульный ФАП
В кемеровском аэропорту из-за непогоды не смогли приземлиться несколько рейсов
В Кемерове перекроют движение по проспекту Ленина
Ни света, ни интернета: из-за грозы новокузнечане остались без электричества
Была в платке с цветами: в Кузбассе разыскивают 81-летнюю женщину
В Кузбассе осудили женщину за поджог бывшего мужа
В Кузбассе вырос прожиточный минимум
Чудо для Евы: Сергей Цивилев побывал в гостях у больной девочки
Более 30 миллионов помощи получили кузбасские семьи при подготовке к 1 сентября
Кемеровчанин за гибель двух коллег заплатит штраф
В Кузбассе появятся модельные библиотеки нового поколения