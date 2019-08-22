Кемеровские водители спровоцировали 25 аварий с детьми-пешеходами

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-22T10:11:10+03:00

С начала года в Кемерове произошло 25 аварий с участием детей-пешеходов, один ребенок погиб Фото: Екатерина РОМАНОВА

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В Кемерове с начала года произошло 25 аварий с участием детей-пешеходов. В основном их спровоцировали водители-нарушители.

- Нарушение правил приводит к трагическим последствиям, так в результате одного дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, погиб ребенок, который перебегал дорогу в неположенном месте, - отметил начальник кемеровской Госавтоинспекции Дмитрий Волков.

Он обратился к водителям с просьбой быть внимательными на проезжей части, особенно в преддверии нового учебного года. Родителям также стоит напомнить детям о правилах поведения вблизи дороги и при переходе проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU