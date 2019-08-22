Кемеровские водители спровоцировали 25 аварий с детьми-пешеходами
Один ребенок погиб
С начала года в Кемерове произошло 25 аварий с участием детей-пешеходов, один ребенок погибФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:
В Кемерове с начала года произошло 25 аварий с участием детей-пешеходов. В основном их спровоцировали водители-нарушители.
- Нарушение правил приводит к трагическим последствиям, так в результате одного дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, погиб ребенок, который перебегал дорогу в неположенном месте, - отметил начальник кемеровской Госавтоинспекции Дмитрий Волков.
Он обратился к водителям с просьбой быть внимательными на проезжей части, особенно в преддверии нового учебного года. Родителям также стоит напомнить детям о правилах поведения вблизи дороги и при переходе проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU