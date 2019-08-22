2019-08-22T10:56:14+03:00
Происшествия

Пострадавшую туристку спустили с гор на вертолете в Кузбассе

Женщину доставили в медучреждение
Екатерина БОРМОТОВА
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Женщина вывихнула лодыжку Фото: страница Владимира Чернова, vk.comЖенщина вывихнула лодыжку Фото: страница Владимира Чернова, vk.com
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В Кузбассе туристка травмировалась при прохождении маршрута в Поднебесных Зубьях. Женщину доставили в город на вертолете Ми-8.

Об инциденте сообщил глава Междуреченска Владимир Чернов. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он отметил работу кузбасских спасателей.

«Ситуация произошла еще 19 августа на приюте Тайжесу, а это почти граница с Хакасией. Транспортного сообщения нет. Рядом река Бельсу, но доставить по воде затруднительно из-за порогов и мелководья. Сработали оперативно - договорились с Центром медицины катастроф о предоставлении вертолета», - отметил мэр.

Жительницу Ленинска-Кузнецкого доставили в больницу Междуреченска. Как оказалось, она поскользнулась на камне у ручья и вывихнула лодыжку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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