2019-08-22T15:14:48+03:00
Происшествия

Двое бездомных с обрезом напали на сборщицу ягод в Кузбассе

Мужчина и женщина отняли у жертвы 3000 рублей
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе двое бездомных с обрезом напали на женщину, которая собирала ягоду. Злоумышленники отобрали у нее одежду и деньги.

34-летняя жительница города Прокопьевска отправилась собирать ягоды на заброшенные садовые участки. Неожиданно она увидела двух человек – мужчину и женщину. Они шли в ее сторону, направив обрез и выкрикивая угрозы. Женщина растерялась, когда налетчик потребовал снять куртку. Она сняла одежду и отдала ее злоумышленнику. Тот порылся в чужих карманах и обнаружил три тысячи рублей. Оставив собирательницу ягод под охраной подельницы, мужчина отправился в город за алкоголем. Пленница сумела сбежать от женщины и сообщила о случившемся в полицию.

Вскоре парочку с обрезом задержали. Как оказалось, и 44-летний мужчина, и его 31-летняя спутница уже были судимы за аналогичные преступления. Сейчас они также скрывались от розыска в шалаше, который построили в лесу. Там же они намеревались перезимовать.

- Полицейские изъяли у них обрез охотничьего ружья, которое в настоящее время направлено на экспертизу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Также в ведомстве отметили, что оба фигуранта заключены под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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