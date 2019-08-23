2019-08-23T04:13:11+03:00
Общество

Власти объяснили кузбассовцам, почему вырастут тарифы на капремонт

Собранных с жильцов средств не хватает
Екатерина БОРМОТОВА
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С сентября взносы вырастут более чем на 60 процентовС сентября взносы вырастут более чем на 60 процентовФото: Андрей АБРАМОВ
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Кузбасские власти объяснили, почему с сентября увеличатся тарифы на капитальный ремонт. Взносы вырастут более чем на 60 процентов.

В областном центре прошла пресс-конференция с начальником департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Олегом Ивлевым. Он пояснил, что рост тарифов на капитальный ремонт связан с тем, что изначальный тариф был сильно занижен. Это привело к тому, что сейчас собранных с жильцов денег не хватает.

- Минимальный взнос устанавливает субъект России. Еще в 2014 году по Кузбассу должна была быть установлена сумма в 7,92 рубля, что соответствует общероссийским стандартам. Но установили другую - в 3,90 рубля, - отметил начальник департамента.

Олег Ивлев пояснил, что данная сумма должна обеспечить пять видов работ в рамках капитального ремонта, но сейчас ситуация такова, что собранных денег порой хватает лишь на один вид. При этом перекрестное субсидирование территорий или даже соседних домов не допускается законом.

По словам чиновника, на сегодняшний день нет проблем только у Кемеровского и Прокопьевского районов. Здесь жители сами приняли решение о повышении тарифа – в ряде случаев до 11 рублей за «квадрат».

ИСТОЧНИК KP.RU

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