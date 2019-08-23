2019-08-23T06:47:48+03:00
Общество

Памп-трек и общественную зону за 2 миллиона открыли в Кузбассе

Данные проекты по благоустройству предложили сами жители
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
«Памп-трек» оборудован в центре Мариинска Фото: АКО«Памп-трек» оборудован в центре Мариинска Фото: АКО
Изменить размер текста:

В Мариинском районе открыли велороллерную площадку «Памп-трек» и общественную территорию «Ясная». На благоустройство данных объектов власти региона потратили более 2 миллионов рублей.

Проекты по благоустройству территории предложили сами жители в рамках конкурса «Твой Кузбасс - твоя инициатива». Памп-трек было решено сделать в центре Мариинска. Трасса позволит развивать выносливость, ловкость и координацию, здесь можно не только кататься, но и проводить тренировки.

В поселке Калининском благоустроили общественную территорию «Ясная». Здесь установили два теннисных стола, парковые диваны, облагорожены пешеходные дорожки.

- В целом на благоустройство этих объектов направлено из областного бюджета более 2 миллионов рублей. Необходимо отметить, что местные жители внесли свой вклад в размере 50 тысяч рублей, а также 78 тысяч рублей добавили предприниматели района, - отметили в администрации Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24