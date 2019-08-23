Памп-трек и общественную зону за 2 миллиона открыли в Кузбассе

СЕГОДНЯ 05:09 2019-08-23T06:47:48+03:00

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В Мариинском районе открыли велороллерную площадку «Памп-трек» и общественную территорию «Ясная». На благоустройство данных объектов власти региона потратили более 2 миллионов рублей.

Проекты по благоустройству территории предложили сами жители в рамках конкурса «Твой Кузбасс - твоя инициатива». Памп-трек было решено сделать в центре Мариинска. Трасса позволит развивать выносливость, ловкость и координацию, здесь можно не только кататься, но и проводить тренировки.

В поселке Калининском благоустроили общественную территорию «Ясная». Здесь установили два теннисных стола, парковые диваны, облагорожены пешеходные дорожки.

- В целом на благоустройство этих объектов направлено из областного бюджета более 2 миллионов рублей. Необходимо отметить, что местные жители внесли свой вклад в размере 50 тысяч рублей, а также 78 тысяч рублей добавили предприниматели района, - отметили в администрации Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU