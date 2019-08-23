2019-08-23T07:17:10+03:00
Происшествия

Кузбассовец убил сожительницу на глазах ее детей

Мужчина расправился с женщиной за то, что она ругала дочь [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец убил сожительницу на глазах ее детейКузбассовец убил сожительницу на глазах ее детейФото: Кирилл ЧАЩИН
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На глазах у детей житель Тайги расправился со своей сожительницей. Причиной их ссоры стало нежелание дочки погибшей читать книги.

Кузбассовец зверски убил сожительницу на глазах у детей.Оперативная съемка

Женщина вместе с сожителем устроили застолье. Они распивали спиртное, когда она принялась ругать свою дочь: та никак не хотела читать книги. Мужчина решил вмешаться в конфликт матери и дочери и заступился за девочку. Это совсем не понравилось женщине, и она принялась ругаться с сожителем, перемежая претензии нецензурной бранью. Мужчина, в свою очередь, не стал терпеть такое обращение и ударил свою возлюбленную ножом в живот, а потом ушел из дома.

Две девочки, на глазах которых разыгралась трагедия, побежали за помощью к соседям. Те вызвали полицию и скорую помощь, но спасти женщину не удалось. Мужчина же вечером сам пришел в участок и написал явку с повинной. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, ближайшие 10 лет он проведет в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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