Кузбассовец убил сожительницу на глазах ее детей
На глазах у детей житель Тайги расправился со своей сожительницей. Причиной их ссоры стало нежелание дочки погибшей читать книги.
Кузбассовец зверски убил сожительницу на глазах у детей.Оперативная съемка
Женщина вместе с сожителем устроили застолье. Они распивали спиртное, когда она принялась ругать свою дочь: та никак не хотела читать книги. Мужчина решил вмешаться в конфликт матери и дочери и заступился за девочку. Это совсем не понравилось женщине, и она принялась ругаться с сожителем, перемежая претензии нецензурной бранью. Мужчина, в свою очередь, не стал терпеть такое обращение и ударил свою возлюбленную ножом в живот, а потом ушел из дома.
Две девочки, на глазах которых разыгралась трагедия, побежали за помощью к соседям. Те вызвали полицию и скорую помощь, но спасти женщину не удалось. Мужчина же вечером сам пришел в участок и написал явку с повинной. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, ближайшие 10 лет он проведет в колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU