Кузбассовец убил сожительницу на глазах ее детей

СЕГОДНЯ 07:17 2019-08-23T07:17:10+03:00

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На глазах у детей житель Тайги расправился со своей сожительницей. Причиной их ссоры стало нежелание дочки погибшей читать книги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/727593" frameborder="0"></iframe> Кузбассовец зверски убил сожительницу на глазах у детей.Оперативная съемка

Женщина вместе с сожителем устроили застолье. Они распивали спиртное, когда она принялась ругать свою дочь: та никак не хотела читать книги. Мужчина решил вмешаться в конфликт матери и дочери и заступился за девочку. Это совсем не понравилось женщине, и она принялась ругаться с сожителем, перемежая претензии нецензурной бранью. Мужчина, в свою очередь, не стал терпеть такое обращение и ударил свою возлюбленную ножом в живот, а потом ушел из дома.

Две девочки, на глазах которых разыгралась трагедия, побежали за помощью к соседям. Те вызвали полицию и скорую помощь, но спасти женщину не удалось. Мужчина же вечером сам пришел в участок и написал явку с повинной. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, ближайшие 10 лет он проведет в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU