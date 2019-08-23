Новую ледовую арену открыли в кузбасском поселке

СЕГОДНЯ 07:42 2019-08-23T07:42:55+03:00

В спортомлексе также имеются спортивный и тренажерный залы

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Возможность заниматься спортом в комфортных условиях получили жители поселка Бачатский. Там открылся спортивный комплекс с ледовой ареной.

В новом тренажерном зале. ФОТО: Instagram Андрея Панова

Строительство спортивного комплекса началось в 2018 году благодаря сотрудничеству угольщиков и администрации Кузбасса. И теперь жители Бачатского – и не только – могут заниматься спортом в комфортных условиях. К их услугам – арена с искусственным льдом для занятия хоккеем и фигурным катанием, зал для волейбола и мини-футбола, тренажерный зал. Все это соответствует современным требованиям комфорта, надежности и эстетики.

На стадионе "Горняк" тоже провели ремонт. ФОТО: Instagram Андрея Панова

Еще два подарка, которые жители Бачатского получили накануне празднования Дня шахтера – новый фонтан с подсветкой и обновленные трибуны на стадионе «Горняк.»

- Этот год для УГМК и его кузбасских предприятий полон круглых дат. УГМК отмечает 20-летие, «Кузбассразрезуголь» - 55 лет, Бачатский угольный разрез - 70, поселок Бачатский — 65, - отметил замгубернатора Андрей Панов, побывавший на открытии спортивного комплекса. - Строительство спорткомплекса и благоустройство поселка, считаю, лучший способ отпраздновать эти юбилеи.

ИСТОЧНИК KP.RU