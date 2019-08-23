2019-08-23T09:41:47+03:00
Общество

«Нас собьют!»: из-за неработающих светофоров кемеровчане боятся переходить дорогу

Светофоры отключены на проспекте Ленина [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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«Нас собьют!»: из-за неработающих светофоров кемеровчане боятся переходить дорогу. ФОТО: Андрей Соколовский.«Нас собьют!»: из-за неработающих светофоров кемеровчане боятся переходить дорогу. ФОТО: Андрей Соколовский.
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Кемеровчане обеспокоены: на проспекте Ленина не работают светофоры. Сложности на пересечении Ленина с Центральным проездом испытывают как пешеходы, так и автомобилисты.

«Нас собьют!»: из-за неработающих светофоров кемеровчане боятся переходить дорогу.ВИДЕО: Андрей Соколовский

Житель Кемерова Андрей Соколовский прислал в редакцию фотографии и видео, которые он сделал на пересечении Ленина и Центрального проезда. Здесь, как сообщил читатель, не работают светофоры. По какой причине они отключены, пока не известно: дозвониться в Центр организации дорожного движения не удалось.

- Люди боятся переходить дорогу: все-таки она очень широкая. Автомобили, конечно, притормаживают, когда выходят пешеходы, но все равно страшно, - сообщил Андрей Соколовский. - Вместе со мной дорогу переходила женщина, так она все время порывалась взять меня за руку и причитала: «Нас собьют!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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