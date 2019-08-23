«Собираются снести?»: кемеровчане обсуждают затянувшийся ремонт бассейна «Лазурный»

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-23T09:42:14+03:00

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Жители города Кемерово возмущены и взволнованы: бассейн «Лазурный» не откроется 25 августа. Более того, среди горожан ходят упорные слухи, будто его закрыли совсем.

В социальных сетях идет бурное обсуждение вновь перенесенных сроков открытия бассейна «Лазурный». Некоторые горожане твердо уверены: бассейн закрыли навсегда, и никакого ремонта там не ведется. Более того - его собираются сносить. В качестве доказательств приводят слова неких работников бассейна, которые говорят, будто секции расформировывают, а детей распределяют по других спортивным учреждениям. И действительно: вместо планируемого 4 августа сроки завершения ремонта были перенесены на 25 число, а теперь переносятся вновь.

- Нет, бассейн не будет закрыт. Наоборот, мы сейчас делаем все для того, чтобы в будущем вам было комфортно в нем. Сейчас ведется ремонт чаши. По техническим причинам он продлится до конца октября, - сообщили в администрации спорткомплекса «Лазурный». – Открытие бассейна состоится 1 ноября.

К слову, спортивный зал комплекса «Лазурный» работает в обычном режиме.

Напомним, в апреле кемеровчане обсуждали планы властей снести спорткомплекс «Лазурный» ради строительства театрально-музейного комплекса. Также предлагалось снести теннисный корт «Прогресс». Жители города даже создали петицию в защиту «Лазурного». Впрочем, позже оказалось, что никто не собирается избавляться от спортивного комплекса с бассейном. Более того, руководству было рекомендовано до конца года привести «Лазурный» в порядок.

Отметим, что «Лазурный» был построен в 1967 году. Холдинг «СДС» выкупил его у Кемеровской области за 70 миллионов рублей и в 2005 году капитально отремонтировал. В 2018 году компания продала комплекс новому собственнику.

ИСТОЧНИК KP.RU