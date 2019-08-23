Буйный новокузнечанин напал с ножом на полицейских

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-23T12:30:12+03:00

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Весной этого года житель Новокузнецка напал с ножом на полицейских, пытавшихся его успокоить. Суд признал дебошира невменяемым и назначил ему наказание в виде принудительного лечения в психиатрической больнице.

Майским вечером в полицию обратились жители одного из домов, находящихся в Новоильинском районе. Они пожаловались на мужчину, который, находясь явно в нетрезвом состоянии, агрессивно размахивал ножом. Когда прибывшие полицейские попытались успокоить смутьяна, мужчина напал на них. Тогда стражи порядка предупредили, что будут вынуждены применить оружие. Однако это не напугало новокузнечанина.

В какой-то момент мужчина побежал в сторону прохожих. Тогда полицейский выстрелил и ранил дебошира в ногу. Раненый сел на землю, однако нож из рук так и не выпустил. Полицейские вызвали скорую помощь, и мужчину госпитализировали. При проведении медицинской экспертизы в его крови были найдены следы наркотических веществ.

По данным СК РФ по Кемеровской области, суд постановил отправить мужчину в психиатрическую лечебницу для принудительного лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU