2019-08-23T12:34:03+03:00
Общество

За рваный линолеум и неисправный туалет в Кузбассе закрыли бар

Питейное заведение не будет работать в течение месяца
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
За рваный линолеум и неисправный туалет в Кузбассе закрыли бар. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.За рваный линолеум и неисправный туалет в Кузбассе закрыли бар. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

Один из пивных баров Киселевска в течение целого месяца не будет принимать гостей. Как оказалось, здесь не соблюдались требования гигиены и санитарные нормы.

Во время одной из проверок специалисты Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области обратили внимание на то, что в одном из пивных баров Киселевска все далеко не благополучно. Так, продукцию в бар загружали через вход для посетителей, а в складском помещении часть упаковок с одноразовыми бутылками хранилась на полу. Сам же пол находился в ужасном состоянии: плитка частично разрушена или отсутствует, а линолеум - рваный. В торговом зале также нашлись нарушения: здесь прямо рядом с холодильной витриной находился туалет для посетителей. Увы, он не работал: вода в сливной бак не поступала, а раковина для мытья рук протекала.

- Суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности бара сроком на 30 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Fitch повысило кредитные рейтинги АО «Россельхозбанк» до инвестиционного уровня
В Кузбассе несовершеннолетние осужденные побывали на разрезе
Кузбассовец без трех пальцев вышел из дома и пропал
Буйный новокузнечанин напал с ножом на полицейских
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем шахтера
«Собираются снести?»: кемеровчане обсуждают затянувшийся ремонт бассейна «Лазурный»
«Нас собьют!»: из-за неработающих светофоров кемеровчане боятся переходить дорогу
Новую ледовую арену открыли в кузбасском поселке
Кузбассовец убил сожительницу на глазах ее детей
Один из раненных в драке с цыганами в Кузбассе находится в тяжелом состоянии
Памп-трек и общественную зону за 2 миллиона открыли в Кузбассе
Власти объяснили кузбассовцам, почему вырастут тарифы на капремонт
Сергей Цивилев предложил комплекс мер для развития угольной отрасли
Двое бездомных с обрезом напали на сборщицу ягод в Кузбассе
Парк на месте сгоревшей «Зимней вишни»: последние приготовления
Стало известно, какая обстановка сейчас в кузбасском селе Подгорное
Сергей Цивилев поздравил экс-руководителей Кузбасса Михаила Кислюка и Амана Тулеева с Днем шахтера