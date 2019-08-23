За рваный линолеум и неисправный туалет в Кузбассе закрыли бар

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-23T12:34:03+03:00

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Один из пивных баров Киселевска в течение целого месяца не будет принимать гостей. Как оказалось, здесь не соблюдались требования гигиены и санитарные нормы.

Во время одной из проверок специалисты Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области обратили внимание на то, что в одном из пивных баров Киселевска все далеко не благополучно. Так, продукцию в бар загружали через вход для посетителей, а в складском помещении часть упаковок с одноразовыми бутылками хранилась на полу. Сам же пол находился в ужасном состоянии: плитка частично разрушена или отсутствует, а линолеум - рваный. В торговом зале также нашлись нарушения: здесь прямо рядом с холодильной витриной находился туалет для посетителей. Увы, он не работал: вода в сливной бак не поступала, а раковина для мытья рук протекала.

- Суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности бара сроком на 30 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU