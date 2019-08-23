2019-08-23T12:56:29+03:00
Происшествия

Кузбассовец без трех пальцев вышел из дома и пропал

Виталия Анущенко разыскивают с 20 августа
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец без трех пальцев вышел из дома и пропал. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Кузбассовец без трех пальцев вышел из дома и пропал. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В городе Анжеро-Судженске пропал без вести 35-летний Виталий Анущенко. Мужчина вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.

Виталий Анущенко – житель Анжеро-Судженска, 15.12.1983 года рождения, 20 августа ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

В день исчезновения был одет в свитер белого цвета, футболку белую с изображением тигра, спортивное трико черного цвета с белыми лампасами.

Особые приметы: на кисти правой руки отсутствуют три пальца - большой, указательный, мизинец.

Граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8-(384-53)-6-46-45 или «02» (102 – с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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