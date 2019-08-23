2019-08-23T13:29:48+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Fitch повысило кредитные рейтинги АО «Россельхозбанк» до инвестиционного уровня

Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

19 августа 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (далее - агентство) повысило рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте АО «Россельхозбанк» с уровня «ВВ+» до «ВВB-». По рейтингам установлен «Стабильный» прогноз. Повышение рейтингов Банка последовало за аналогичным действием по суверенному рейтингу России.

По мнению агентства, повышение рейтингов АО «Россельхозбанк» отражает улучшение оценки Fitch Ratings в отношении финансовой гибкости российских властей и, как следствие, готовности оказать поддержку Банку в случае необходимости. Уровень рейтингов АО «Россельхозбанк» также учитывает 100-процентную государственную собственность, высокую системную значимость Банка, и важную роль,которую Банк играет в реализации политики поддержки российского агропромышленного комплекса.

«Это ожидаемое рейтинговое действие вслед за повышением суверенного рейтинга. Банк успешно справлялся с решением поставленных задач в условиях санкций и низких инвестиционных рейтингов. Поэтому повышение рейтингов – это хорошая новость, но никак не повлияет на нашу политику заимствований на внешних рынках», - отметил первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Левин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе несовершеннолетние осужденные побывали на разрезе
Кузбассовец без трех пальцев вышел из дома и пропал
За рваный линолеум и неисправный туалет в Кузбассе закрыли бар
Буйный новокузнечанин напал с ножом на полицейских
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем шахтера
«Собираются снести?»: кемеровчане обсуждают затянувшийся ремонт бассейна «Лазурный»
«Нас собьют!»: из-за неработающих светофоров кемеровчане боятся переходить дорогу
Новую ледовую арену открыли в кузбасском поселке
Кузбассовец убил сожительницу на глазах ее детей
Один из раненных в драке с цыганами в Кузбассе находится в тяжелом состоянии
Памп-трек и общественную зону за 2 миллиона открыли в Кузбассе
Власти объяснили кузбассовцам, почему вырастут тарифы на капремонт
Сергей Цивилев предложил комплекс мер для развития угольной отрасли
Двое бездомных с обрезом напали на сборщицу ягод в Кузбассе
Парк на месте сгоревшей «Зимней вишни»: последние приготовления
Стало известно, какая обстановка сейчас в кузбасском селе Подгорное
Сергей Цивилев поздравил экс-руководителей Кузбасса Михаила Кислюка и Амана Тулеева с Днем шахтера