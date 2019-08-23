Кузбасские чиновники зарабатывают на треть меньше остальных жителей региона
Муниципальные чиновники нашего регион, как оказалось, получают более низкую зарплату, чем среднестатистический кузбассовец. Разница составляет 35,1 процента.
Специалисты Росстата подсчитали, сколько зарабатывают чиновники в разных регионах России. Как оказалось, самые высокие зарплаты – в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Причем как в абсолютном значении, так и в соотношении к средней зарплате. А самые низкие – в Псковской области и Забайкальском крае. Для сравнения: в среднем чиновник ЯНАО зарабатывает более 133 тысяч рублей в месяц - примерно на 30 порцентов больше, чем в среднем по региону. А в Псковской области лишь 18 тысяч рублей – на 38 процентов меньше, чем другие жители региона.
Зарплата, которую получают кузбасские муниципальные чиновники, 35,1 процента меньше, чем в среднем по региону. В процентном соотношении к средней зарплате это один из самый больших показателей. В аутсайдерах – все та же Псковская область и Забайкальский край - с разницей в 38 процентов. Чуть меньший разрыв между зарплатами чиновников и рабочего люда в Республике Хакасии и Смоленской области – по 31 проценту – об этом сообщает rbc.ru со ссылкой на Росстат.
Справка КП
На чиновников муниципального уровня приходится 31 процент всех госслужащих в стране. В основном это сотрудники местных администраций. Их средняя зарплата по стране составляет около 37 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU