Кузбасские чиновники зарабатывают на треть меньше остальных жителей региона

СЕГОДНЯ 14:18 2019-08-23T14:18:49+03:00

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Муниципальные чиновники нашего регион, как оказалось, получают более низкую зарплату, чем среднестатистический кузбассовец. Разница составляет 35,1 процента.

Специалисты Росстата подсчитали, сколько зарабатывают чиновники в разных регионах России. Как оказалось, самые высокие зарплаты – в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Причем как в абсолютном значении, так и в соотношении к средней зарплате. А самые низкие – в Псковской области и Забайкальском крае. Для сравнения: в среднем чиновник ЯНАО зарабатывает более 133 тысяч рублей в месяц - примерно на 30 порцентов больше, чем в среднем по региону. А в Псковской области лишь 18 тысяч рублей – на 38 процентов меньше, чем другие жители региона.

Зарплата, которую получают кузбасские муниципальные чиновники, 35,1 процента меньше, чем в среднем по региону. В процентном соотношении к средней зарплате это один из самый больших показателей. В аутсайдерах – все та же Псковская область и Забайкальский край - с разницей в 38 процентов. Чуть меньший разрыв между зарплатами чиновников и рабочего люда в Республике Хакасии и Смоленской области – по 31 проценту – об этом сообщает rbc.ru со ссылкой на Росстат.

Справка КП

На чиновников муниципального уровня приходится 31 процент всех госслужащих в стране. В основном это сотрудники местных администраций. Их средняя зарплата по стране составляет около 37 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU