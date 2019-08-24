Сильные дожди и грозы: кузбасских водителей предупредили о непогоде

СЕГОДНЯ 04:21 2019-08-24T06:54:40+03:00

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В субботу, 24 августа, в Кузбассе ожидаются дожди и грозы. Из-за этого видимость на дорогах может существенно ухудшиться. Сотрудники ГИБДД призывают автолюбителей к максимальной осторожности.

Как сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции, из-за непогоды на дорогах может ухудшиться видимость до 2-4 километров, а местами – до 1000 метров и менее.

- Водителям следует учитывать погодные условия при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущих транспортных средств. Помните о том, что на мокрой дороге увеличивается тормозной путь, - отметили специалисты отдела пропаганды областной ГИБДД.

Также сотрудники полиции отмечают, что движение по влажному дорожному покрытию на высокой скорости может привести к потере управления и даже стать причиной ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU