Сильные дожди и грозы: кузбасских водителей предупредили о непогоде
В субботу, 24 августа, в Кузбассе ожидаются дожди и грозы. Из-за этого видимость на дорогах может существенно ухудшиться. Сотрудники ГИБДД призывают автолюбителей к максимальной осторожности.
Как сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции, из-за непогоды на дорогах может ухудшиться видимость до 2-4 километров, а местами – до 1000 метров и менее.
- Водителям следует учитывать погодные условия при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущих транспортных средств. Помните о том, что на мокрой дороге увеличивается тормозной путь, - отметили специалисты отдела пропаганды областной ГИБДД.
Также сотрудники полиции отмечают, что движение по влажному дорожному покрытию на высокой скорости может привести к потере управления и даже стать причиной ДТП
ИСТОЧНИК KP.RU