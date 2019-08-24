2019-08-24T05:27:33+03:00
Общество

Знаменитый певец и композитор признался в любви к кузбасскому городу

Звезда российской эстрады даст в Киселевске бесплатный концерт
Екатерина РОМАНОВА
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Знаменитый артист дастт концерт в КиселевскеЗнаменитый артист дастт концерт в КиселевскеФото: Екатерина РОМАНОВА
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В честь Дня шахтера в Киселевске выступят сразу две звезды российской эстрады. Приглашая горожан на концерт, Дмитрий Маликов признался в любви Киселевску.

Знаменитый певец и композитор признался в любви к кузбасскому городу.Видео: Instagram Максима Шкарабейникова.

Видеоролик с приглашением на праздничный концерт на своей странице в социальных сетях выложил Максим Шкарабейников, глава Киселевска. В видеоприглашении звезда российской эстрады Дмитрий Маликов не только пригласил горожан на бесплатный концерт, но и признался в любви к городу.

- Дорогие друзья, мне очень приятно пригласить вас на праздничный концерт, посвященный Дню шахтера, который состоится 24 августа в пять часов вечера, в родном, уже моем любимом городе Киселевск, - сказал Дмитрий Маликов.

Популярный исполнитель и композитор отметил, что программа концерта будет интересной и разнообразной. Кроме того, Маликов поздравил всех с Днем шахтера. К слову, вместе с Дмитрием Маликовым будет выступать Анна Седокова. А также группы из Кемерове «Мы Русские» и «Малина» и новосибирская команда «OFB». Завершится праздник в 23:00 ярким салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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