2019-08-24T07:15:01+03:00
Общество

Чемпионский кубок волейбольного клуба «Кузбасс» привезут в Новокузнецк

Увидеть его можно на стадионе «Шахтер»
Екатерина РОМАНОВА
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Чемпионский кубок волейбольного клуба «Кузбасс» привезут в Новокузнецк. ФОТО: пресс-служба АКОЧемпионский кубок волейбольного клуба «Кузбасс» привезут в Новокузнецк. ФОТО: пресс-служба АКО
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25 августа в Новокузнецк привезут чемпионский кубок волейбольного клуба «Кузбасс». Сфотографироваться с ним могут все желающие.

Победный кубок волейбольного клуба «Кузбасс» отправился в региональный тур по городам Кузбасса. Его уже увидели жители Кемерова, Прокопьевска, Мариинска, Юрги и Мысков. А теперь пришла очередь Новокузнецка. 25 августа в 11:00 в Куйбышевском районе Новокузнецка состоится торжественное открытие стадиона «Шахтер». В этот же день новокузнечане смогут увидеть кубок чемпионов волейбольной Суперлиги-2018/2019. Все гости праздника не только смогут сфотографироваться с ним, но и принять участие в розыгрыше призов от волейбольного клуба «Кузбасс».

Напомним, 8 мая 2019 года ВК «Кузбасс» одержал победу над клубом «Зенит-Казань» и стал чемпионом России. Финальная серия плей-офф закончилась со счетом 3:1 в пользу «Кузбасса». Эта победа стала первой в истории кузбасского клуба. До этого самым высоким результатом было четветрое место в сезоне 2017/2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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