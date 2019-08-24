Автомобиль загорелся на кузбасской трассе

СЕГОДНЯ 07:45 2019-08-24T07:45:59+03:00

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Вечером в пятницу, 23 августа, на автодороге Шевели – Кемерово случилось чрезвычайное происшествие. Здесь в одном из частных автомобилей начался пожар.

Сигнал о том, что в Крапивинском районе на автодороге случился пожар, поступил на пульт диспетчера в 21:07. Одна единица техники и четыре человека незамедлительно выдвинулись на место ЧП. Уже в 21:19 пожар был локализован, а через минуту – полностью ликвидирован.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, к моменту прибытия пожарных автомобиль «УАЗ Патриот» был полностью охвачен пламенем. В результате пожара обгорел моторный отсек, салон автомобиля и лакокрасочное покрытие. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования технического средств. Однако точную причину предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU