2019-08-24T09:23:21+03:00
Происшествия

Хотел телефон, а получил бумагу: кузбассовец стал жертвой мошенников

Житель Беловского района заплатил 8000 рублей за бумагу
Екатерина РОМАНОВА
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Хотел телефон, а получил бумагу: кузбассовец стал жертвой мошенниковХотел телефон, а получил бумагу: кузбассовец стал жертвой мошенниковФото: Екатерина РОМАНОВА
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29-летний одного из поселков Беловского района решил приобрести мобильный телефон. Однако интернет-покупка оказалась неудачной. Заплатив восемь тысяч рублей, мужчина вместо телефона получил пачку бумаги.

Житель Беловского района увидел на сайте одного из интернет-магазинов мобильный телефон. Он стоил всего восемь тысяч рублей, что было намного ниже рыночной стоимости. Мужчина заказал телефон и оплатил покупку. Однако, открыв коробку, вместо мобильника он обнаружил там пачку бумаги. Связаться с продавцом не удалось: сайт оказался заблокированным. Тогда кузбассовец обратился за помощью в полицию.

- В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленника, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность и советуют совершать покупки в проверенных интернет-магазинах. При совершении покупок на расстоянии заранее убедитесь в надежности продавца. Если во время переговоров по осуществлению сделки у вас возникли хоть малейшие подозрения в качестве товара или надежности продавца, лучше отказаться от покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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