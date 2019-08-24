СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-24T10:07:20+03:00

«Будем по вам скучать»: в Кировском районе Кемерова закрывают роддом. ФОТО: Олеся Ерошенко.

Об этом сообщается на официальном аккаунте медицнского учреждения

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Уже в понедельник, 26 августа, в Кемерове закроется один из родильных домов – №3, что в Кировском районе. Об этом сообщается в официальном аккаунте медицинского учреждения.

26 августа в Кемерове закроется родильный дом №3. Правда, всего на месяц. Уже 23 сентября - после проведения плановой дезинфекции и планового ремонта – он вновь распахнет свои двери для посетительниц.

- Будем очень по вам скучать! – сообщается в официальном аккаунте медицинского учреждения в Instagram. - С 23 сентября ждем вас на роды и госпитализацию!

Напомним, в феврале рассматривался вопрос о закрытии родильного дома №3. Жители района выступили категорически против закрытия медицинского учреждения. Позже стало известно, что роддом будет продолжать работать.

ИСТОЧНИК KP.RU