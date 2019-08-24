СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-24T11:06:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Подросток из Кемерова решил продемонстрировать свою силу и безрассудство и повис на руках на крыше одной из кемеровских многоэтажке. Подросток был не один: его «геройство» снял на видео приятель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/727816" frameborder="0"></iframe> Юный руфер повис на руках на крыше кемеровской высотки..Видео: vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"

Кадры видео запечатлели, как подросток перешагивает ограждение на крыше, потом берется за него руками и повисает, спустив ноги вдоль стены. Подросток то сгибает ноги в коленях, то вытягивает их. Он веселится, глядя в объектив камеры и совсем не прячет своего лица.

Подобное геройство не восхитило никого из комментаторов. Они все заявили, что такое безрассудство непростительно. «Ребятки хотят казаться крутыми и бесстрашными. Но это не бесстрашие, а слабоумие», - заявляет один из них, Максим Яковлев. «Премию Дарвина хочет получить?» - вопрошает Лариса Богданова. К слову, большинство комментаторов отметили, что подросток поступает неразумно и выразили надежду на то, что родители тоже посмотрят это видео.

ИСТОЧНИК KP.RU