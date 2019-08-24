Юный руфер повис на руках на крыше кемеровской высотки
Подросток из Кемерова решил продемонстрировать свою силу и безрассудство и повис на руках на крыше одной из кемеровских многоэтажке. Подросток был не один: его «геройство» снял на видео приятель.
Юный руфер повис на руках на крыше кемеровской высотки..Видео: vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"
Кадры видео запечатлели, как подросток перешагивает ограждение на крыше, потом берется за него руками и повисает, спустив ноги вдоль стены. Подросток то сгибает ноги в коленях, то вытягивает их. Он веселится, глядя в объектив камеры и совсем не прячет своего лица.
Подобное геройство не восхитило никого из комментаторов. Они все заявили, что такое безрассудство непростительно. «Ребятки хотят казаться крутыми и бесстрашными. Но это не бесстрашие, а слабоумие», - заявляет один из них, Максим Яковлев. «Премию Дарвина хочет получить?» - вопрошает Лариса Богданова. К слову, большинство комментаторов отметили, что подросток поступает неразумно и выразили надежду на то, что родители тоже посмотрят это видео.
ИСТОЧНИК KP.RU