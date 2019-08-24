2019-08-24T11:06:13+03:00
Общество

Юный руфер повис на руках на крыше кемеровской высотки

Друг подростка снял это на камеру [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Юный руфер повис на руках на крыше кемеровской высотки. ФОТО: кадр видео vk.com, "6 рукопожатий Кемерово".Юный руфер повис на руках на крыше кемеровской высотки. ФОТО: кадр видео vk.com, "6 рукопожатий Кемерово".
Изменить размер текста:

Подросток из Кемерова решил продемонстрировать свою силу и безрассудство и повис на руках на крыше одной из кемеровских многоэтажке. Подросток был не один: его «геройство» снял на видео приятель.

Юный руфер повис на руках на крыше кемеровской высотки..Видео: vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"

Кадры видео запечатлели, как подросток перешагивает ограждение на крыше, потом берется за него руками и повисает, спустив ноги вдоль стены. Подросток то сгибает ноги в коленях, то вытягивает их. Он веселится, глядя в объектив камеры и совсем не прячет своего лица.

Подобное геройство не восхитило никого из комментаторов. Они все заявили, что такое безрассудство непростительно. «Ребятки хотят казаться крутыми и бесстрашными. Но это не бесстрашие, а слабоумие», - заявляет один из них, Максим Яковлев. «Премию Дарвина хочет получить?» - вопрошает Лариса Богданова. К слову, большинство комментаторов отметили, что подросток поступает неразумно и выразили надежду на то, что родители тоже посмотрят это видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хлеб с жуткой начинкой приобрел в магазине кузбассовец
Огромную стену-раскраску установили в Кемерове
«Будем по вам скучать»: в Кировском районе Кемерова закрывают роддом
Хотел телефон, а получил бумагу: кузбассовец стал жертвой мошенников
Не звонит два месяца: в Кузбассе пропал 36-летний мужчина
Автомобиль загорелся на кузбасской трассе
Чемпионский кубок волейбольного клуба «Кузбасс» привезут в Новокузнецк
Знаменитый певец и композитор признался в любви к кузбасскому городу
Сильные дожди и грозы: кузбасских водителей предупредили о непогоде
Кузбасские чиновники зарабатывают на треть меньше остальных жителей региона
Fitch повысило кредитные рейтинги АО «Россельхозбанк» до инвестиционного уровня
В Кузбассе несовершеннолетние осужденные побывали на разрезе
Кузбассовец без трех пальцев вышел из дома и пропал
За рваный линолеум и неисправный туалет в Кузбассе закрыли бар
Буйный новокузнечанин напал с ножом на полицейских
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем шахтера
«Собираются снести?»: кемеровчане обсуждают затянувшийся ремонт бассейна «Лазурный»
«Нас собьют!»: из-за неработающих светофоров кемеровчане боятся переходить дорогу
Новую ледовую арену открыли в кузбасском поселке
Кузбассовец убил сожительницу на глазах ее детей
Один из раненных в драке с цыганами в Кузбассе находится в тяжелом состоянии
Памп-трек и общественную зону за 2 миллиона открыли в Кузбассе
Власти объяснили кузбассовцам, почему вырастут тарифы на капремонт
Сергей Цивилев предложил комплекс мер для развития угольной отрасли
Двое бездомных с обрезом напали на сборщицу ягод в Кузбассе
Парк на месте сгоревшей «Зимней вишни»: последние приготовления
Стало известно, какая обстановка сейчас в кузбасском селе Подгорное
Сергей Цивилев поздравил экс-руководителей Кузбасса Михаила Кислюка и Амана Тулеева с Днем шахтера