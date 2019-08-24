2019-08-24T12:55:05+03:00
Общество

Огромную стену-раскраску установили в Кемерове

Все желающие могут принять участие в ее раскрашивании
Екатерина РОМАНОВА
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Огромную стену-раскраску установили в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации КемероваОгромную стену-раскраску установили в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации Кемерова
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На главной площади областного центра появилась необычная стена-раскраска. На нее нанесены контуры видов города, и все желающие могут принять участие в ее раскрашивании.

5-метровая стена-раскраска находится на Площади Советов. Ее специально ко Дню шахтера привез в Кемерово известный художник Макс Гошко-Даньков создатель книги-раскраски «Города Мечты», автор проекта «стен-раскрасок» на улицах городов мира. Яркие краски, затейливые узоры и сложные композиции из небольших тщательно проработанных деталей – вот отличительные черты необычной мега-раскраски. 24 августа кемеровчане и гости города приняли участие в заполнении ее красками. Для этого они использовали маркеры на акриловой и лаковой основах.

Справка КП:

Проект «стен-раскрасок» стартовал в Москве в 2016 году. Он уже покорил улицы Пекина, Стамбула, Гонконга, Варны и Токио. Сейчас Макс Гашко-Даньков хочет продолжить выставлять свои раскраски на улицах российских городов. И одна из них появилась в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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