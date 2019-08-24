СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-24T14:58:36+03:00

Пропал в лесу вместе с собакой: в Кузбассе разыскивают пенсионера. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

Жителя поселка Мундыбаш не могут найти уже два дня

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В Кузбассе разыскивают 80-летнего Валерия Смуткина. 22 августа мужчина отправился в лес и пропал.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают 80-летнего Валерия Смуткина. Житель поселка городского типа Мундыбаш ушел в лес еще 22 августа и не вернулся. Мужчина не выходит на связь.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Мужчина ушел в лес вместе с собакой.

Если вам известно местонахождение мужчины, позвоните по телефона 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU