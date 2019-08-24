Пропал в лесу вместе с собакой: в Кузбассе разыскивают пенсионера
Жителя поселка Мундыбаш не могут найти уже два дня
Пропал в лесу вместе с собакой: в Кузбассе разыскивают пенсионера. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Кузбассе разыскивают 80-летнего Валерия Смуткина. 22 августа мужчина отправился в лес и пропал.
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают 80-летнего Валерия Смуткина. Житель поселка городского типа Мундыбаш ушел в лес еще 22 августа и не вернулся. Мужчина не выходит на связь.
Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Мужчина ушел в лес вместе с собакой.
Если вам известно местонахождение мужчины, позвоните по телефона 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU