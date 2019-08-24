2019-08-24T17:23:14+03:00
Общество

«Летим на лечение!»: кемеровчанка Ева Грабовская будет лечиться за границей

Родители девочки поблагодарили за помощь Сергея Цивилева
Екатерина РОМАНОВА
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«Летим на лечение!»: кемеровчанка Ева Грабовская будет лечиться за границей. ФОТО: личная страница семьи Грабовских.«Летим на лечение!»: кемеровчанка Ева Грабовская будет лечиться за границей. ФОТО: личная страница семьи Грабовских.
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Двухлетняя Ева Грабовская в скором времени отправится на лечение в Германию. Об этом в социальных сетях сообщили родители девочки.

Вот уже полгода борется за жизнь двухлетняя Ева Грабовская. Сейчас у Евы получился шанс победить болезнь. Девочку уже ждут на лечение в Германии, в клинике города Грайфсвальд.

- Благодаря участию в нашей судьбе Губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева скоро мы улетим на лечение в клинику Грайфсвальда! – сообщила мама малышки. - Пока решаются все организационные моменты, мы продолжаем лечение в центре им. Дмитрия Рогачева, чтоб не расслабляться и каждый день «давать под дых» этой заразе!

Ева Грабовская борется с онкологическим заболеванием, и сейчас находится на лечении в Москве. На прошедшей неделе в больницу к Еве и ее маме приезжал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он побеседовал с врачами и пообещал семье оказать необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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