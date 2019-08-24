В воскресенье в Кузбассе возможны грозы

СЕГОДНЯ 18:44 2019-08-24T18:44:33+03:00

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В воскресенье, 25 августа, в Кузбассе будет тепло. А еще ожидаются дожди и грозы.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье, 25 августа. По их данным, ночью на территории Кузбасса ожидается +9…+14 градусов. Ночь не будет ясной: переменная облачность, местами дожди и даже грозы. Кроме того, возможен туман, который продлится до утра. В Кемерове грядущая ночь отметится температурой в +11…+13 градусов. Здесь также пройдут дожди и грозы.

Уже днем в Кузбассе ожидается от +18 до +23 градусов. Однако день будет дождливым. Переменная облачность будет перемежаться с грозами, а западный ветер при грозе может усиливаться до 15 метров в секунду. В областном центре в воскресенье воздух прогреется до +22 градусов. Временами возможны дожди и гроза. А скорость западного ветра может усиливаться при грозе до 12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU