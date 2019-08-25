Всероссийский фестиваль по Street Workout стартует в Новокузнецке
Соревнования по Street Workout стартуют в Новокузнецке 25 августа. Спортсмены со всей России будут выяснять, кто сильнее и ловчее. Среди участников не только парни, но и девушки.
Второй раз Новокузнецк принимает на своей площадке Всероссийский фестиваль по Street Workout. 24 спортсмена из Москвы, разных городов Урала и Сибири. Будут выступать на площадке в Новокузнецке. Почетным гостем фестиваля станет чемпион России, финалист чемпионата мира Дмитрий Кузнецов. воркаут-баттлов
Каждый из участников должен выполнить ряд элементов на снарядах под музыкальное сопровождение. Будут оцениваться не только сложность этих элементов, но и артистичность их выполнения. Кроме того, в ходе турнира состоятся воркаут-игры, которые включают в себя отжимание на брусьях, рукоход, приседание с блином, махи гирей и многое другое.
Торжественное открытие фестиваля намечено на 25 августа на 11.00. Место проведения фестиваля – площадка в Парке имени Гагарина. Не пропустите!
ИСТОЧНИК KP.RU