2019-08-25T04:23:21+03:00
Общество

Всероссийский фестиваль по Street Workout стартует в Новокузнецке

Уличные силовые гимнасты выступят на площадке в Парке имени Гагарина
Екатерина РОМАНОВА
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Всероссийский фестиваль по Street Workout стартует в НовокузнецкеВсероссийский фестиваль по Street Workout стартует в НовокузнецкеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Соревнования по Street Workout стартуют в Новокузнецке 25 августа. Спортсмены со всей России будут выяснять, кто сильнее и ловчее. Среди участников не только парни, но и девушки.

Второй раз Новокузнецк принимает на своей площадке Всероссийский фестиваль по Street Workout. 24 спортсмена из Москвы, разных городов Урала и Сибири. Будут выступать на площадке в Новокузнецке. Почетным гостем фестиваля станет чемпион России, финалист чемпионата мира Дмитрий Кузнецов. воркаут-баттлов

Каждый из участников должен выполнить ряд элементов на снарядах под музыкальное сопровождение. Будут оцениваться не только сложность этих элементов, но и артистичность их выполнения. Кроме того, в ходе турнира состоятся воркаут-игры, которые включают в себя отжимание на брусьях, рукоход, приседание с блином, махи гирей и многое другое.

Торжественное открытие фестиваля намечено на 25 августа на 11.00. Место проведения фестиваля – площадка в Парке имени Гагарина. Не пропустите!

ИСТОЧНИК KP.RU

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