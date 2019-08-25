2019-08-25T06:12:00+03:00
Происшествия

«Ее расчленили живой»: новокузнечане требуют наказать убийц собаки

Стали известны подробности инцидента с убитой в Новокузнецке хаски
Екатерина РОМАНОВА
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«Ее расчленили живой»: новокузнечане требуют наказать убийц собаки. ФОТО: vk.com, "Новокузнецк Онлайн".«Ее расчленили живой»: новокузнечане требуют наказать убийц собаки. ФОТО: vk.com, "Новокузнецк Онлайн".
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Нетрезвые владельцы одной из дач в Новокузнецке убили соседскую собаку хаски. Сначала ей выстрелили в голову, а потом, еще живую, расчленили.

Двухлетний хаски Джек стал жертвой троих новокузнечан. Двое мужчин и женщина были недовольны тем, что соседская собака бегает по улице. Они поймали пса и убили его. А потом решили расчленить собаку, чтобы мясо не пропадало. Как оказалось, Джек был еще жив, когда они начали это делать.

«Собаку ударили тяжелым предметом по голове, что сломали челюсть. В собаку стреляли три раза, но раны были не смертельные. И самое ужасное, что собаку расчленили еще живую. Дело завели. Пойдем до конца, чтобы виновные понесли заслуженное наказание и не ушли от ответственности», - написала горожанка в социальной сети и разместила снимки документов с результатами вскрытия.

Женщина также отметила, что убийцы Джека оказывают давление на хозяев, подают встречные иски.

Напомним, новокузнечане жестоко разделались с собакой около двух недель назад. И это не первый случай, когда животное стало жертвой агрессии людей. Так, совсем недавно житель Междуреченска выбросил из окна собаку. Зимой новокузнецкие зоозащитники спасали пса, которому неизвестные выстрелили в голову. К слову, такие преступления не остаются безнаказанными. Например, кемеровчанка на три года (условно) лишена свободы за то, что задушила щенка. А новокузнечанин, который поджег собаку в подъезде многоэтажки, три года проведет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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