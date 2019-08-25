2019-08-25T07:07:48+03:00
Происшествия

Новокузнечанин не застал друга дома и решил ограбить его

Добычей злоумышленника стала техника
Ирина АВТУШКО
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Новокузнечанин не застал друга дома и решил ограбить егоНовокузнечанин не застал друга дома и решил ограбить егоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Новокузнечанин не застал друга дома и решил ограбить его. Добычей злоумышленника стала техника.

Об ограблении своего частного дома полицейским рассказал 32-летний житель Новокузнецка. По словам мужчины, из жилища неизвестный вынес телевизор, ноутбук, ресивер и другую технику. Сумма причиненного ущерба составила более 84 тысяч рублей.

Стражи порядка выехали на место происшествия и провели обследование. Выяснилось, что в дом преступник проник, открутив петли навесного замка.

-В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, которым оказался 26-летний знакомый потерпевшего, - поделились подробностями в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Он признал свою вину и рассказал, что приехал к другу в гости, но не застал его дома. Зная, что в жилище находятся ценные вещи, он проник внутрь и украл технику.

Похищенное имущество удалось вернуть законному владельцу. В отношении преступника возбудили уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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