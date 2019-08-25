СЕГОДНЯ 08:04 2019-08-25T08:04:38+03:00

В Юрге водителей массово проверили на трезвость.Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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В Юрге водителей массово проверили на трезвость. Также сотрудники ГИБДД оценивали соблюдение правил перевозки детей.

Сотрудники госавтоинспекции провели массовую проверку водителей на наличие признаков опьянения и соблюдение правил перевозки юных пассажиров. Они останавливали водителей на одной из главных транспортных магистралей города – проспекте Победы – и осматривали каждый автомобиль. Помимо документов, полицейские проверяли также физиологическое состояние водителей, а также соблюдение правил перевозки детей.

-В этот раз все автомобилисты с ответственностью отнеслись к безопасности юных пассажиров. Также все водители с успехом прошли тест на трезвость, – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. - Однако был выявлен факт управления транспортным средством лицом, не имеющим на то специального права.

Помимо этого в ходе рейда было выявлено два нарушения закона об обязательном страховании автогражданской ответственности, еще двое водителей нарушили правила проезда пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU