В Юрге водителей массово проверили на трезвость
В Юрге водителей массово проверили на трезвость. Также сотрудники ГИБДД оценивали соблюдение правил перевозки детей.
Сотрудники госавтоинспекции провели массовую проверку водителей на наличие признаков опьянения и соблюдение правил перевозки юных пассажиров. Они останавливали водителей на одной из главных транспортных магистралей города – проспекте Победы – и осматривали каждый автомобиль. Помимо документов, полицейские проверяли также физиологическое состояние водителей, а также соблюдение правил перевозки детей.
-В этот раз все автомобилисты с ответственностью отнеслись к безопасности юных пассажиров. Также все водители с успехом прошли тест на трезвость, – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. - Однако был выявлен факт управления транспортным средством лицом, не имеющим на то специального права.
Помимо этого в ходе рейда было выявлено два нарушения закона об обязательном страховании автогражданской ответственности, еще двое водителей нарушили правила проезда пешеходных переходов.
ИСТОЧНИК KP.RU