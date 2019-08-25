СЕГОДНЯ 09:10 2019-08-25T09:10:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Кузбассовцев ждет теплое начало рабочей недели. Синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 26 августа.

В Кемеровском гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать жителям области. В ночь на понедельник в Кузбассе прогнозируется +10…+15 градусов тепла, днем температура поднимется до +20…+25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер с переходом на южный. Скорость ветра ожидается с пределах 3-8 метров в секунду, местами с порывами о 14 метров в секунду. Несмотря на в целом теплую погоду, по области местами пройдут небольшие дожди, а в отдельных районах и грозы.

Напомним, что грозы синоптики прогнозировали и сегодня, 25 августа. По их данным,

днем в Кузбассе ожидается от +18 до +23 градусов. Однако день будет дождливым. Переменная облачность будет перемежаться с грозами, а западный ветер при грозе может усиливаться до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU