2019-08-25T10:44:15+03:00
Общество

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о досрочном выходе шахтеров на пенсию

Поручение Правительству он дал после встречи с главами угольных регионов
Мария КОЛОСОВА
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Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о досрочном выходе шахтеров на пенсию.Кадр:kremlin.ruВладимир Путин поручил рассмотреть вопрос о досрочном выходе шахтеров на пенсию.Кадр:kremlin.ru
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Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о досрочном выходе шахтеров на пенсию. Поручение Правительству РФ президент дал после встречи с главами угольных регионов.

Правительство России до 31 декабря 2019 года должно разработать вопрос о выходе шахтеров на досрочную пенсию. При этом особое внимание поручено обратить на тех работников, кто занят на подземных работах. Также в документе, который опубликован на официальном сайте Кремля, прописаны и другие поручения, в их числе – совершенствование организации проведения медосмотров работников угольной промышленности, определение порядка диспансеризации и реабилитации людей, занятых на вредных производствах, установление оценки условий труда работников, занятых на подземных работах и др.

Отвечать за выполнение поручений президента будут премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

Напомним, что встреча Владимира Путина с главами угольных регионов прошла 22 августа. На ней присутствовал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который предложил ряд мер для развития угольной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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