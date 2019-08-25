2019-08-25T11:28:08+03:00
Общество

В Кемерове прогремят еще три салюта к Дню шахтера

В городе продолжают отмечать праздник
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове прогремят еще три салюта к Дню шахтераВ Кемерове прогремят еще три салюта к Дню шахтераФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кемерове прогремит еще три салюта к Дню шахтера. В городе продолжают отмечать праздник.

Спортивные, торжественные и развлекательные мероприятия, приуроченные к главному кузбасскому празднику, завершаются в воскресенье, 25 августа. В Кемерове в этот день прогремят сразу три праздничных салюта. Первыми фейерверк увидят в поселке Пионер – он начнется в 20.00 в сквере на улице Пионер. В 21.00 красочное шоу покажут жителям поселка Ягуновский, салют запустят в парке Победы на улице Белозерной. В 22.00 после развлекательной программы «Шахтерское братство — сила Кузбасса!» салют прогремит на набережной Кировского района.

Напомним, что главный кемеровский фейерверк прогремел в субботу на Университетском мосту. По случаю Дня шахтера салюты также были организованы в Гурьевске – столице праздника в этом году, Полысаево, Прокопьевске, Киселевске, Осинниках, Ленинске-Кузнецком, Белове, Междуреченске и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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