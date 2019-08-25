2019-08-25T13:28:57+03:00
Происшествия

В Кузбассе с кедра упал мужчина

В него диагностирован перелом обеих ног
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе с кедра упал мужчинаВ Кузбассе с кедра упал мужчинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кузбассе с кедра упал мужчина. В него диагностирован перелом обеих ног.

Как сообщили в пресс-службе Таштагольского района, инцидент произошел 24 августа на улице Спортивной, она находится на горе Зеленой. Мужчина 1991 года рождения упал с дерева и получил перелом пяточной кости обеих ног.

С начала официального открытия сезона по сбору кедрового ореха это уже не первый случай. Как ранее писала «Комсомольская правда в Кемерове», похожий инцидент случился 20 августа в областном центре. Здесь с дерева упал ребенок, который отправился бить шишки вместе с родителями. В результате он получил перелом позвоночника, сотрясение мозга и множественные ушибы.

Не повезло со сбором и 18-летнему жителю поселка Усть-Кабырза Таштагольского района. 14 августа он отправился за кедровыми орехами, но в результате падения сломал позвоночник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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