Кинотеатр «Юбилейный» в Кемерове обещали сделать лучшим за Уралом
Кинотеатр «Юбилейный» в Кемерове обещали сделать лучшим за Уралом. Мэр города Илья Середюк рассказал о ходе строительства на своей странице в соцсетях.
Как отметил градоначальник, работы по реконструкции кинотеатра «Юбилейный» находятся в завершающей стадии
-Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев поставил задачу, чтоб новое здание отвечало самым высоким требованиям безопасности и было оснащено лучшим в мире оборудованием, - подчеркнул Илья Середюк.
Согласно проекту, в обновленном «Юбилейном» будет четыре отдельных зала. Сейчас уже смонтированы цифровые проекторы Christie с разрешением 4К, акустика Klipsch, звук Dolby Atmos, экраны Harkness Screens. Кемеровчан заверили, что в совокупности по качеству оборудования кинотеатр должен стать лучшим за Уралом.
Также в сообщении подчеркивается, что для удобства посетителей увеличено расстояние между рядами сидений.
ИСТОЧНИК KP.RU