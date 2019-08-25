2019-08-25T14:37:48+03:00
Общество

Кинотеатр «Юбилейный» в Кемерове обещали сделать лучшим за Уралом

Мэр города Илья Середюк рассказал о ходе строительства
Ирина АВТУШКО
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Кинотеатр «Юбилейный» в Кемерове обещали сделать лучшим за Уралом.Фото: Илья Середюк/InstagramКинотеатр «Юбилейный» в Кемерове обещали сделать лучшим за Уралом.Фото: Илья Середюк/Instagram
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Кинотеатр «Юбилейный» в Кемерове обещали сделать лучшим за Уралом. Мэр города Илья Середюк рассказал о ходе строительства на своей странице в соцсетях.

Как отметил градоначальник, работы по реконструкции кинотеатра «Юбилейный» находятся в завершающей стадии

-Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев поставил задачу, чтоб новое здание отвечало самым высоким требованиям безопасности и было оснащено лучшим в мире оборудованием, - подчеркнул Илья Середюк.

Согласно проекту, в обновленном «Юбилейном» будет четыре отдельных зала. Сейчас уже смонтированы цифровые проекторы Christie с разрешением 4К, акустика Klipsch, звук Dolby Atmos, экраны Harkness Screens. Кемеровчан заверили, что в совокупности по качеству оборудования кинотеатр должен стать лучшим за Уралом.

Также в сообщении подчеркивается, что для удобства посетителей увеличено расстояние между рядами сидений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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