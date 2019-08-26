2019-08-26T03:03:04+03:00
Общество

Эстонский пожарный в рамках пробега побывал у коллег в Новокузнецке

Иностранный гость заехал в Кузбасс по пути на родину из Иркутска
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Эстонский пожарный в рамках пробега побывал у коллег в Новокузнецке.Фото: Пресс-служба 11-го отряда ФПС по Кемеровской областиЭстонский пожарный в рамках пробега побывал у коллег в Новокузнецке.Фото: Пресс-служба 11-го отряда ФПС по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Эстонский пожарный в рамках пробега побывал у коллег в Новокузнецке. Иностранный гость заехал в Кузбасс по пути на родину из Иркутска.

Матти Лейватегия – руководитель добровольной пожарной команды деревни Хююру, которая расположена недалеко от Таллинна – столицы страны. Проработал 13 лет профессиональным пожарным, а следующие 20 отдал пожарному добровольчеству и продолжает до сих пор. Он стал участником автопробега Таллинн-Иркутск-Таллинн, инициированного в рамках первого Международного форума добровольных пожарно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны, прошедшего в Иркутске с 4 по 9 августа.

Гостя, который передвигался не на чем-нибудь, а на пожарном КамАЗе модульного типа, встретили сотрудники 11-го отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области. Ему показали пожарную часть и сам город – краеведческий музей, знаменитую Кузнецкую крепость, городские достопримечательности. Завершили экскурсию в пожарной части, где технику гостя почистили и приготовили к дальнейшим испытаниям. Здесь же Матти показали музей пожарного надзора.

Как рассказали в пресс-службе 11-го отряда ФПС по Кемеровской области, гость высоко оценил и машины российского производства, особенно их технические характеристики и надежность, но посетовал, что в плане удобства они не могут сравниться с иностранными машинами. После визита в Новокузнецк эстонец вместе с другими участниками пробега отправился в Алтайский край.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два часа пожарные боролись с огнем в кафе на кузбасской трассе
Новокузнечанам не дали улететь в Анталию
В Кузбассе сокращается количество рабочей силы
Новокузнецкий «Металлург» примет участие в памятном турнире
Кинотеатр «Юбилейный» в Кемерове обещали сделать лучшим за Уралом
В Кузбассе с кедра упал мужчина
В Новокузнецке открыли стадион «Шахтер»
В Кемерове прогремят еще три салюта к Дню шахтера
Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о досрочном выходе шахтеров на пенсию
Кузбассовцев ждет теплое начало рабочей недели
В Юрге водителей массово проверили на трезвость
Новокузнечанин не застал друга дома и решил ограбить его
«Ее расчленили живой»: новокузнечане требуют наказать убийц собаки
В Кемерове автолюбитель ездил по тротуару и давил голубей
Всероссийский фестиваль по Street Workout стартует в Новокузнецке
На День шахтера кемеровчане съели кирку и каску
В воскресенье в Кузбассе возможны грозы
«Летим на лечение!»: кемеровчанка Ева Грабовская будет лечиться за границей
Пропал в лесу вместе с собакой: в Кузбассе разыскивают пенсионера
Хлеб с жуткой начинкой приобрел в магазине кузбассовец
Огромную стену-раскраску установили в Кемерове
Юный руфер повис на руках на крыше кемеровской высотки
«Будем по вам скучать»: в Кировском районе Кемерова закрывают роддом
Хотел телефон, а получил бумагу: кузбассовец стал жертвой мошенников
Не звонит два месяца: в Кузбассе пропал 36-летний мужчина
Автомобиль загорелся на кузбасской трассе
Чемпионский кубок волейбольного клуба «Кузбасс» привезут в Новокузнецк
Знаменитый певец и композитор признался в любви к кузбасскому городу