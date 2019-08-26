СЕГОДНЯ 03:03 2019-08-26T03:03:04+03:00

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Эстонский пожарный в рамках пробега побывал у коллег в Новокузнецке. Иностранный гость заехал в Кузбасс по пути на родину из Иркутска.

Матти Лейватегия – руководитель добровольной пожарной команды деревни Хююру, которая расположена недалеко от Таллинна – столицы страны. Проработал 13 лет профессиональным пожарным, а следующие 20 отдал пожарному добровольчеству и продолжает до сих пор. Он стал участником автопробега Таллинн-Иркутск-Таллинн, инициированного в рамках первого Международного форума добровольных пожарно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны, прошедшего в Иркутске с 4 по 9 августа.

Гостя, который передвигался не на чем-нибудь, а на пожарном КамАЗе модульного типа, встретили сотрудники 11-го отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области. Ему показали пожарную часть и сам город – краеведческий музей, знаменитую Кузнецкую крепость, городские достопримечательности. Завершили экскурсию в пожарной части, где технику гостя почистили и приготовили к дальнейшим испытаниям. Здесь же Матти показали музей пожарного надзора.

Как рассказали в пресс-службе 11-го отряда ФПС по Кемеровской области, гость высоко оценил и машины российского производства, особенно их технические характеристики и надежность, но посетовал, что в плане удобства они не могут сравниться с иностранными машинами. После визита в Новокузнецк эстонец вместе с другими участниками пробега отправился в Алтайский край.

ИСТОЧНИК KP.RU