2019-08-26T04:12:12+03:00
Общество

Новокузнецкий «Металлург» примет участие в памятном турнире

Игры стартуют 26 августа
Ирина АВТУШКО
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Новокузнецкий «Металлург» примет участие в памятном турниреНовокузнецкий «Металлург» примет участие в памятном турниреФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новокузнецкий «Металлург» примет участие в памятном турнире. Игры стартуют 26 августа.

Хоккейный клуб из Новокузнецка станет участником традиционного предсезонного турнира памяти заслуженного тренера РСФСР Валерия Шилова. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге, - сообщается в официальной группе клуба в социальной сети ВКонтакте.

Участие в состязаниях примут шесть команд Высшей хоккейной Лиги. Помимо «Металлурга» это – питерские клубы «Динамо» и «СКА-Нева», «Торпедо» из Усть-Каменогорска, воскресенский «Химик» и «Югра» из Ханты-Мансийска.

Регламент соревнований интересный – команды встретятся с каждым из соперников всего по одному разу, а победителя определят по количеству набранных за один круг очков.

Отмечается, что в прошлом году победу в турнире одержало питерское «Динамо», на втором месте оказалась «Югра», а замкнул тройку лидеров новокузнецкий «Металлург».

ИСТОЧНИК KP.RU

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