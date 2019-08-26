2019-08-26T04:59:27+03:00
Общество

В Кузбассе сокращается количество рабочей силы

Такие данные приводит Кемеровостат
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе сокращается количество рабочей силыВ Кузбассе сокращается количество рабочей силыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кузбассе сокращается количество рабочей силы. Такие данные приводит на своем официальном сайте Кемеровостат.

Специалисты проанализировали динамику численности рабочей силы в регионе в возрасте от 15 лет и старше. Данные приводятся на основании выборочных исследований рабочей группы. Так, в 2018 году численность рабочей силы в Кузбассе оценивалась в 1,319 миллиона человек. При этом из них чуть более, чем 1,238 миллиона кузбассовцев числились как занятые, еще 80,9 тысяч человек – как безработные. Общий уровень занятости при такой статистике составил 56,1 процента, уровень безработицы – 6,1 процента.

В 2019 году уже в первом квартале общее число рабочей силы составило 1,290 миллиона человек, из них 1209,7 миллиона – работающее население и 80,7 тысяч - безработные. Уровень занятости составил 55,1 процента, безработицы – 6,3 процента.

Во втором квартале текущего года показатели еще ниже: рабочей силы - 1,263 миллиона человек, в их числе 1,192 миллиона работающего населения и 70,7 тысяч безработных. Уровень занятости составил 54,3 процента, безработицы – 5,6 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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