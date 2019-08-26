Новокузнечанам не дали улететь в Анталию

СЕГОДНЯ 05:47 2019-08-26T05:54:23+03:00

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Сразу три рейса, вылетающих из новокузнецкого аэропорта, были задержаны утром в понедельник, 26 августа. Среди них – рейс в Анталию.

Утром 26 августа пассажиры, отправляющиеся в путь в Москву и Анталию, были вынуждены задержаться. Из-за густого тумана, накрывшего город, сразу три рейса были перенесены. Так, самолет из Домодедово, который должен был прилететь в 05:35, до сих пор не прибыл в Новокузнецк. Ожидаемое время прибытия – в 11:15. Соответственно, перенесено и время вылета – с 06:45 на 12:10.

Самолеты из Шереметьево и Анталии успели приземлиться до того, как аэропорт оказался накрыт туманом, однако время вылета перенесено. На московский рей, который должен был отправиться в путь в 07:10 уже объявлена регистрация. Ожидаемое время вылета – 11:20. Тем же, кому не терпится отправиться в Анталию, ждать придется меньше: самолет должен отправиться в путь окол 10 часов утра (вместо 05:00).

ИСТОЧНИК KP.RU