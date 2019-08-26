СЕГОДНЯ 06:19 2019-08-26T06:19:07+03:00

Два часа пожарные боролись с огнем в кафе на кузбасской трассе. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

ЧП произошло в ночь на 26 августа в Чебулинском районе

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Пожар уничтожил кафе и баню неподалеку от села Николаевка Чебулинского района. Чтобы потушить пожар, сотрудникам МЧС потребовалось больше двух часов.

Сигнал о том, что возле села Николаевка горят кафе и баня, поступил на пульт диспетчера вечером 25 августа, в 22:27. На место незамедлительно выдвинулись четыре единицы техники и 10 человек. Когда они прибыли, строения были охвачены огнем. Открытым пламенем горели баня и подсобное помещение, обрушились крыша и потолочное перекрытие. Кроме того, крыша самого кафе горела открытым пламенем.

- В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши бани и подсобного помещения, сгорели и обрушились потолочные перекрытия на площади 144 квадратных метров. Также обгорела обрешетка крыши кафе на площади 156 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 00:40. По предварительным данным, его причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

ИСТОЧНИК KP.RU