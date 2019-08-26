Вор-неудачник из Новокузнецка ограбил киоск с сигаретами

СЕГОДНЯ 07:38 2019-08-26T07:38:48+03:00

Мужчина уже был судим 16 раз за кражи

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42-летний житель города Новокузнецка так сильно хотел покурить, что решился на преступление. За кражу сигарет он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Житель Новокузнецка находился в состоянии алкогольного опьянения, когда почувствовал острое желание закурить. Так как сигарет у него не оказалось, он отправился в киоск. Киоск был закрыт, поэтому мужчина разбил стекло в двери, потом – витрину. После этого он забрал сигареты, часть выручки и ушел. В общей сложности ущерб составил более 23 тысяч рублей.

То, что киоск обворован, обнаружила продавец, пришедшая на работу. Женщина сообщила об этом в полицию. Злоумышленника вскоре задержали. Сигареты изъяли у него дома, а деньги мужчина уже успел потратить. К слову, выяснилось, что мужчина уже был 16 раз судим за кражи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, за совершенную кражу мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU