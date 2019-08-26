2019-08-26T07:38:48+03:00
Происшествия

Вор-неудачник из Новокузнецка ограбил киоск с сигаретами

Мужчина уже был судим 16 раз за кражи
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Вор-неудачник из Новокузнецка ограбил киоск с сигаретамиВор-неудачник из Новокузнецка ограбил киоск с сигаретамиФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

42-летний житель города Новокузнецка так сильно хотел покурить, что решился на преступление. За кражу сигарет он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Житель Новокузнецка находился в состоянии алкогольного опьянения, когда почувствовал острое желание закурить. Так как сигарет у него не оказалось, он отправился в киоск. Киоск был закрыт, поэтому мужчина разбил стекло в двери, потом – витрину. После этого он забрал сигареты, часть выручки и ушел. В общей сложности ущерб составил более 23 тысяч рублей.

То, что киоск обворован, обнаружила продавец, пришедшая на работу. Женщина сообщила об этом в полицию. Злоумышленника вскоре задержали. Сигареты изъяли у него дома, а деньги мужчина уже успел потратить. К слову, выяснилось, что мужчина уже был 16 раз судим за кражи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, за совершенную кражу мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбасс оказался на четвертом месте по убыли населения среди регионов России
Кемеровчан приглашают спеть вместе с хором Турецкого
На кузбасской трассе столкнулись легковушка и автобус
При поддержке РСХБ в Оренбургской области открылся новый животноводческий комплекс
Подросток забрался в чужой дом и получил ножевое ранение
Мужчина с желтыми глазами пропал из кузбасской больницы
Кузбасские школьники не сядут за парты 1 сентября
В кузбасском городе столкнулись легковушка и автобус
Два часа пожарные боролись с огнем в кафе на кузбасской трассе
Новокузнечанам не дали улететь в Анталию
В Кузбассе сокращается количество рабочей силы
Новокузнецкий «Металлург» примет участие в памятном турнире
Эстонский пожарный в рамках пробега побывал у коллег в Новокузнецке
Кинотеатр «Юбилейный» в Кемерове обещали сделать лучшим за Уралом
В Кузбассе с кедра упал мужчина
В Новокузнецке открыли стадион «Шахтер»
В Кемерове прогремят еще три салюта к Дню шахтера