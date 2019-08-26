В кузбасском городе столкнулись легковушка и автобус
В Ленинске-Кузнецком вечером в воскресенье, 25 августа, произошло ДТП. На светофоре столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль.
В кузбасском городе столкнулись легковушка и автобус.Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
О том, что вскоре после праздничного фейерверка в районе остановки «7-й микрорайон» произошло дорожно-транспортное происшествие, в социальных сетях сообщили очевидцы. ДТП случилось возле светофора.
- Серьезное ДТП на семерке у светофора - Lada Priora и автобус, - сообщает один из очевидцев аварии.
Впрочем, другие очевидцы уверяют, что в ДТП попали автобус ПАЗ и два легковых автомобиля. На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая помощь. На данный момент информации о пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося и степень вины каждого из участников ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU