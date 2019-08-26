2019-08-26T08:39:14+03:00
Происшествия

В кузбасском городе столкнулись легковушка и автобус

ДТП произошло в Ленинске-Кузнецком после праздничного фейерверка
Екатерина РОМАНОВА
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В кузбасском городе столкнулись легковушка и автобус. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"В кузбасском городе столкнулись легковушка и автобус. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
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В Ленинске-Кузнецком вечером в воскресенье, 25 августа, произошло ДТП. На светофоре столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль.

В кузбасском городе столкнулись легковушка и автобус.Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

О том, что вскоре после праздничного фейерверка в районе остановки «7-й микрорайон» произошло дорожно-транспортное происшествие, в социальных сетях сообщили очевидцы. ДТП случилось возле светофора.

- Серьезное ДТП на семерке у светофора - Lada Priora и автобус, - сообщает один из очевидцев аварии.

Впрочем, другие очевидцы уверяют, что в ДТП попали автобус ПАЗ и два легковых автомобиля. На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая помощь. На данный момент информации о пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося и степень вины каждого из участников ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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