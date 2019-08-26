2019-08-26T08:48:10+03:00
Общество

Кузбасские школьники не сядут за парты 1 сентября

Учебный год начнется с понедельника, 2 сентября
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасские школьники не сядут за парты 1 сентябряКузбасские школьники не сядут за парты 1 сентябряФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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1 сентября – День знаний – в этом году не отметится праздничными линейками, белыми бантами и букетами цветов. Учебный год начнется на следующий день, 2 сентября.

Кузбасские школьники не сядут за парты 1 сентября. Традиционный День знаний в этом году выпадает на воскресенье, поэтому учебный год начнется с понедельника, 2 сентября. Именно в этот день в школах состоятся торжественные линейки. А в Новокузнецке – и традиционные праздники для тех, кто впервые сел за парту. Так, в Куйбышевском районе в 11.00 состоится «Парад первоклассников»: те, кто только начнет постигать азы наук, колонной прошагают по улицам района и примут участие в празднике. В Кузнецком районе в 11:30 начнется традиционный районный праздник. Детей и взрослых ждут спортивные состязания, творческие мастерские и выступления талантливых ребятишек города.

К слову, в этот же день сядут за парты и учащиеся Президентского кадетского училища в Кемерове. Здесь конкурс на поступление достигал восьми человек на место!

А если вы еще не собрали своего первоклассника в школу, самое время позаботиться об этом. К слову, мы подсчитали, во сколько обходятся сборы в разных школах и городах Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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