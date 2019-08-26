Мужчина с желтыми глазами пропал из кузбасской больницы

СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-26T09:17:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Больше трех недель назад пропал и не выходит на связь Андрей Сафонов, 47-летний житель Кузбасса. Известно, что 4 августа он вышел с территории медицинского учреждения в поселке Большой Керлегеш, и с тех пор его не видели.

Сотрудники отдела МВД России по Прокопьевскому району разыскивают без вести пропавшего Андрея Сафонова, 05.10.1971 года рождения. Вечером 4 августа текущего года он ушел с территории медицинского учреждения, расположенного в поселке Большой Керлегеш. С тех пор он не выходил на связь, а его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего: на вид 45-50 лет, рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо овальное, лоб высокий, глаза желтые, нос большой прямой, губы тонкие, волос прямой черный, коротко острижен, имеется лобная залысина, сутулится.

В день исчезновения был одет в бейсболку серого цвета, футболку синего цвета с горизонтальными светлыми полосами, трико синее с лампасами и матерчатые сандалии.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Андрея Сафонова, сообщить об этом по телефонам: 8-(38466)-9-11-39, 8-(38466)-9-16-01, 8-(38466)-9-10-96 либо «02». Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU