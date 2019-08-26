Подросток забрался в чужой дом и получил ножевое ранение

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-26T09:54:32+03:00

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17-летний подросток забрался в соседский дом и стал жертвой преступления. Сосед, увидев незнакомца у себя в комнате, набросился на него с ножом.

Несколько подростков из города Киселевска решили забраться в чужой дом. Один из них, 17-летний парень, выставил окно и проник в жилище. Ног оказалось, что в доме находился хозяин жилища. Увидев незваного гостя, 55-летний мужчина схватил нож и набросился на подростка, нанося ему удары. Тот успел выбежать из дома.

Друзья подростка увидели кровь на одежде приятеля и отвели его домой. Там родственники вызвали потерпевшему скорую помощь. В больнице подросток заявил, что его ранил на улице незнакомец, однако сотрудники полиции вскоре установили, что это – неправда.

В отношении раненого подростка заведено уголовное дело за незаконное проникновение в жилище. 55-летний хозяин дома также предстал перед судом. Однако в ближайшее время его ждет не тюрьма, а лечение в психиатрическом стационаре общего типа. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым.

ИСТОЧНИК KP.RU