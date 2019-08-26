2019-08-26T10:37:17+03:00
Бизнес-новости Кемерова

При поддержке РСХБ в Оренбургской области открылся новый животноводческий комплекс

Общая стоимость проекта составила 2,8 миллиарда рублей
Яков КРЫМСКИЙ
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При финансовой поддержке Россельхозбанка в селе Курская Васильевка Оренбургской области ГК «ЭкоНива» ввела в эксплуатацию крупный животноводческий комплекс на 2800 голов. Производственная мощность предприятия составляет 80-90 тонн молока в сутки.

В торжественной церемонии открытия приняли участие врио Губернатора Оренбургской области Денис Паслер, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр, директор Самарского регионального филиала Раиль Багдалов.

Комплекс стал восьмым совместным инвестиционным проектом ГК «ЭкоНива» и Россельхозбанка. Общая стоимость проекта составила 2,8 миллиарда рублей.

В инфраструктуру нового комплекса вошли три коровника, родильное отделение, а также дополнительные хозяйственные помещения. Сегодня здесь содержатся более трех тысяч нетелей голштинской породы, завезенных из Германии и Дании. Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, в том числе доильной «каруселью», «елочкой» для новотельных животных и современной системой проточного охлаждения молока, обеспечивающей сохранность и высокое качество продукта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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