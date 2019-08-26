2019-08-26T11:49:32+03:00
Общество

Кемеровчан приглашают спеть вместе с хором Турецкого

«Праздник песни» состоится 27 августа на площади Советов
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчан приглашают спеть вместе с хором ТурецкогоКемеровчан приглашают спеть вместе с хором ТурецкогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 27 августа, кемеровчане получат уникальную возможность не только увидеть выступление «Хора Турецкого», но и спеть вместе с артистами караоке. Причем совершенно бесплатно.

Знаменитые артисты «Хора Турецкого» в рамках масштабного интерактивного проекта «Праздник песни» выступят в Кемерове на площади Советов. Проект действует с 2015 года, и за это время артисты побывали в 40 городах, а участниками «Праздника песни стали около пяти миллионов человек.

В каждом городе «Хор Турецкого не только исполняет классические и современные произведения, но и проводит своеобразное народное караоке, во время которого зрители могут выйти к микрофону.

Кемеровчане смогут побывать на «Празднике песни 27 августа на площади Советов. Начало праздника в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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