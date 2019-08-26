2019-08-26T12:18:00+03:00
Общество

Кузбасс оказался на четвертом месте по убыли населения среди регионов России

Его опережают лишь Воронежская, Ростовская и Нижегородская области
ЯНА ПОПОВА
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Кузбасс оказался на четвертом месте по убыли населения среди регионов РоссииКузбасс оказался на четвертом месте по убыли населения среди регионов РоссииФото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
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В Кузбассе один из самых высоких в России коэффициентов смертности. В прошлом году на каждого родившегося человека пришлось два умерших.

Так, аналитики Росстата опубликовали данные по естественному приросту населения за 2018 год. Кузбасс оказался на четвертом месте по убыли населения с показателем - 12208. Его опережают лишь Воронежская область (- 12810), Ростовская область (- 15742) и Нижегородская область (- 16398).

Активный прирост населения наблюдается в Ханты-Мансийском автономном округе (+12145), Тюменской области (+21045) и Республике Чечня (+23528).

Отметим, среди субъектов Сибирского федерального округа Кемеровская область является лидером. Например, в Республике Хакасия этот показатель составил – 450, а в Республиках Тыва и Алтай, наоборот, наблюдается прирост населения: + 3681 и + 1146 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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