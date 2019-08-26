Кузбасс оказался на четвертом месте по убыли населения среди регионов России
В Кузбассе один из самых высоких в России коэффициентов смертности. В прошлом году на каждого родившегося человека пришлось два умерших.
Так, аналитики Росстата опубликовали данные по естественному приросту населения за 2018 год. Кузбасс оказался на четвертом месте по убыли населения с показателем - 12208. Его опережают лишь Воронежская область (- 12810), Ростовская область (- 15742) и Нижегородская область (- 16398).
Активный прирост населения наблюдается в Ханты-Мансийском автономном округе (+12145), Тюменской области (+21045) и Республике Чечня (+23528).
Отметим, среди субъектов Сибирского федерального округа Кемеровская область является лидером. Например, в Республике Хакасия этот показатель составил – 450, а в Республиках Тыва и Алтай, наоборот, наблюдается прирост населения: + 3681 и + 1146 соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU