2019-08-26T13:02:53+03:00
Общество

Кемеровчанам предлагают выбрать места для детских площадок

Голосование продлится до 2 сентября
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчанам предлагают выбрать места для детских площадок.Фото: Пресс-служба администрации города КемеровоКемеровчанам предлагают выбрать места для детских площадок.Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово
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Кемеровчанам предлагают выбрать места для детских площадок. Голосование запущено на официальном сайте мэрии и продлится до 2 сентября

В 2019 году в области стартовала программа «100 детских площадок территориям Кузбасса». В рамках данной программы жителям областного центра предложили самим выбрать, где они хотят видеть новые площадки в 2020 году. По распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева городу выделено 10 игровых комплексов.

-В территориальных управлениях общественники, активисты территориального общественного самоуправления определили перечень из 28 общественных территорий для установки детских игровых площадок, - сообщили в администрации города.

Кроме того, сообщается, что горожане могут предложить и свой вариант территории, где необходимо установить либо заменить детскую площадку.

Итоги голосования будут подведены 2 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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