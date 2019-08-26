2019-08-26T13:33:22+03:00
Происшествия

В Кузбассе полицейские нашли заблудившуюся в тайге пенсионерку

Она отправилась в чащу за грибами
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе полицейские нашли заблудившуюся в тайге пенсионеркуВ Кузбассе полицейские нашли заблудившуюся в тайге пенсионеркуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе пенсионерка заблудилась в тайге, пытаясь найти грибное место. Полицейским удалось найти женщину до наступления полной темноты.

В дежурную часть ОМВД России по Прокопьевскому району обратился пожилой мужчина. Он рассказал, что днем отправился вместе с супругой за грибами. Гуляя по лесу, они разошлись. Через некоторое время, пенсионер вышел из лесной чащи, а вот женщина так и не смогла найти дорогу назад.

Полицейские обследовали тайгу, пытаясь привлечь внимание пенсионерки при помощи светозвуковой сигнализации. Поиски не дали результатов. Однако через три часа женщина сама смогла найти дорогу. Ориентиром для нее стали сирены спасательной службы.

- Если вы собираетесь в лес, возьмите с собой спички, мобильный телефон и дополнительную аккумуляторную батарею, компас либо навигатор, фонарик и самые необходимые медикаменты для оказания первой доврачебной помощи, а также небольшой запас пищи. Предупредите близких о своем приблизительном маршруте и во время прогулки периодически сообщайте о своем местонахождении. Если вы заблудились, как можно скорее наберите телефоны экстренных служб и ждите дальнейших инструкций специалистов, – рекомендуют специалисты ОМВД России по Прокопьевскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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