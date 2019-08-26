2019-08-26T15:24:47+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк нарастит объемы кредитования АПК Липецкой области

Россельхозбанк готов способствовать привлечению инвесторов на территорию области
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов в ходе рабочей поездки встретился с врио главы Липецкой области Игорем Артамоновым. Стороны обсудили перспективы развития АПК и сельских территорий в регионе. По словам Дениса Константинова, Россельхозбанк готов способствовать привлечению инвесторов на территорию области, в том числе с целью создания перерабатывающих мощностей.

«У Липецкой области огромный потенциал по развитию сельского хозяйства. Наша земля очень плодородная, а люди – работящие. Региону нужны инвесторы, и здесь мы рассчитываем на поддержку Россельхозбанка. Не менее важно, чтобы фермеры имели возможность выгодно кредитоваться, регулярно обновлять парк техники и оборудования, а для населения становились доступнее качественные финансовые сервисы. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся темпов роста АПК, которые впечатлят не только Россию, но и мир», — отметил Игорь Артамонов.

«2019-й год объявлен в Россельхозбанке годом регионов. Мы встречаемся с руководителями субъектов РФ, чтобы обменяться мнениями по стратегическим направлениям развития АПК в регионах и поделиться своей экспертизой. Для выполнения амбициозных задач, стоящих перед аграриями страны по увеличению объемов сельскохозяйственного экспорта, крайне важно поддерживать конструктивный диалог и консолидировать усилия для максимально эффективной финансовой поддержки», — заявил Денис Константинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбасский бизнесмен пострадал из-за ненастоящих игрушек
В Кузбассе полицейские нашли заблудившуюся в тайге пенсионерку
Кемеровчанам предлагают выбрать места для детских площадок
Кузбасс оказался на четвертом месте по убыли населения среди регионов России
Кемеровчан приглашают спеть вместе с хором Турецкого
На кузбасской трассе столкнулись легковушка и автобус
При поддержке РСХБ в Оренбургской области открылся новый животноводческий комплекс
Подросток забрался в чужой дом и получил ножевое ранение
Мужчина с желтыми глазами пропал из кузбасской больницы
Кузбасские школьники не сядут за парты 1 сентября
В кузбасском городе столкнулись легковушка и автобус
Вор-неудачник из Новокузнецка ограбил киоск с сигаретами
Два часа пожарные боролись с огнем в кафе на кузбасской трассе
Новокузнечанам не дали улететь в Анталию
В Кузбассе сокращается количество рабочей силы
Новокузнецкий «Металлург» примет участие в памятном турнире
Эстонский пожарный в рамках пробега побывал у коллег в Новокузнецке
Кинотеатр «Юбилейный» в Кемерове обещали сделать лучшим за Уралом
В Кузбассе с кедра упал мужчина
В Новокузнецке открыли стадион «Шахтер»
В Кемерове прогремят еще три салюта к Дню шахтера