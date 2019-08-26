Россельхозбанк нарастит объемы кредитования АПК Липецкой области

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-26T15:24:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов в ходе рабочей поездки встретился с врио главы Липецкой области Игорем Артамоновым. Стороны обсудили перспективы развития АПК и сельских территорий в регионе. По словам Дениса Константинова, Россельхозбанк готов способствовать привлечению инвесторов на территорию области, в том числе с целью создания перерабатывающих мощностей.

«У Липецкой области огромный потенциал по развитию сельского хозяйства. Наша земля очень плодородная, а люди – работящие. Региону нужны инвесторы, и здесь мы рассчитываем на поддержку Россельхозбанка. Не менее важно, чтобы фермеры имели возможность выгодно кредитоваться, регулярно обновлять парк техники и оборудования, а для населения становились доступнее качественные финансовые сервисы. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся темпов роста АПК, которые впечатлят не только Россию, но и мир», — отметил Игорь Артамонов.

«2019-й год объявлен в Россельхозбанке годом регионов. Мы встречаемся с руководителями субъектов РФ, чтобы обменяться мнениями по стратегическим направлениям развития АПК в регионах и поделиться своей экспертизой. Для выполнения амбициозных задач, стоящих перед аграриями страны по увеличению объемов сельскохозяйственного экспорта, крайне важно поддерживать конструктивный диалог и консолидировать усилия для максимально эффективной финансовой поддержки», — заявил Денис Константинов.

ИСТОЧНИК KP.RU